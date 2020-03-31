***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 20:15
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu ilgili kuruma yapılmıştır.
Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833681
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0406
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6161
En Düşük
6,5522
18:057,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0309
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2993
En Düşük
7,1804
18:05335,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -7,62
|Açılış
|: 335,69
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
335,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1872
|8,2283
|% 0,54
|
|Frank
|6,8441
|6,8854
|% 0,20
|
|Riyal
|1,7523
|1,7611
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-43,65
|
|Altın Gr.
|336
|336
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|14,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,01
|26,01
|-0,41
|