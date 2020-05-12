***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 11:10
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu onaylanmıştır. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844351
BIST
12:3098.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 882,94
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:307,0329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:307,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:30385,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,64
|Açılış
|: 385,39
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.487
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|47.531.370
|% -5,50
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|PINSU
|5,97
|5.119.623
|% -4,48
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,30
|406.879.767
|% 7,51
|
|ISFIN
|3,78
|338.634.500
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.155.005
|% 9,94
|
|MGROS
|33,40
|268.530.560
|% 5,70
|
|PETKM
|3,67
|261.546.628
|% -1,87
|
|IHLGM
|1,19
|166.532.363
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.231.317
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|251.757.420
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|338.634.500
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|92.735.629
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6866
|% -0,62
|
|Frank
|7,2029
|7,2463
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,17
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,80
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,20
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-6,90
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
|