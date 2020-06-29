***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 09:59
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibariyle sona ermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853230
BIST
12:06115.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 544,80
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:066,8550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:067,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:06390,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,52
|Açılış
|: 390,14
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.134.668
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.828.173
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.153.226
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.331.867
|% 9,72
|
|OZBAL
|3,64
|24.265.762
|% 9,31
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,55
|67.437.095
|% -6,03
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,30
|8.205.437
|% -5,69
|
|AYEN
|5,04
|109.802.644
|% -5,44
|
|ODAS
|2,46
|687.979.530
|% -1,60
|
|HALKB
|6,39
|347.238.172
|% 1,43
|
|GARAN
|8,29
|342.628.630
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,93
|328.628.028
|% 2,12
|
|TSPOR
|7,74
|251.105.107
|% -5,15
|
|ODAS
|2,46
|687.979.530
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|328.628.028
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|171.996.338
|% 2,82
|
|KARSN
|2,81
|195.341.757
|% 2,18
|
|BJKAS
|2,73
|185.027.265
|% 9,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4208
|8,4630
|% -0,14
|
|Frank
|7,2101
|7,2535
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.627
|27,00
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|4,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,59
|
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