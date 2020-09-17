***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 13:32
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkılmasına,
merkez ofisimizde normal çalışma düzenine geçilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875436
BIST
16:201.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,53
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:207,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:208,9294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9386
En Düşük
8,8040
16:20469,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,06
|Açılış
|: 469,96
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:20
|FMIZP
|111,10
|72.261.508
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|682.890.064
|% -1,26
|
|AVOD
|4,42
|523.958.842
|% 9,41
|
|PETKM
|4,30
|412.767.513
|% -1,15
|
|JANTS
|217,90
|331.827.472
|% 5,57
|
|GARAN
|6,66
|323.414.239
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,13
|682.890.064
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|244.156.537
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|159.330.502
|% -2,75
|
|AVOD
|4,42
|523.958.842
|% 9,41
|
|DOHOL
|2,26
|258.044.232
|% 2,26
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5569
|7,5605
|% 0,75
|
|Euro
|8,9224
|8,9294
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6988
|9,7474
|% -0,08
|
|Frank
|8,2595
|8,3092
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0077
|2,0178
|% 0,61
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-22,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|-15,10
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|-7,31
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,23
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35YAPRK
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 526 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ASELS
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 66 kaybederek (% -0.56 ) 1, 009
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, KERVN, MMCAS, TRKCM, RODRG, SNKRN, EMNIS, DENGE, BMELK, BEYAZ
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, IZTAR, YONGA, TKURU, EGCYH, MERIT, EGCYO, TACTR