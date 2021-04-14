***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 15:43
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almak için aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928021
BIST
15:351.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,11
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:358,0886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:359,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:35454,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 454,43
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:35
|DITAS
|14,66
|3.210.364
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.147.240
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.515.006
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|673.081.277
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.446.558
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.847.619
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.172.115
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.566.278
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.930.252
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.103.449.247
|% 2,99
|
|EREGL
|17,17
|978.006.083
|% 0,47
|
|SASA
|46,54
|673.081.277
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|513.999.291
|% -0,54
|
|SISE
|7,34
|451.114.475
|% 2,23
|
|GARAN
|6,90
|1.103.449.247
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,13
|294.328.990
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,24
|421.856.641
|% 4,52
|
|IHLAS
|0,66
|83.401.651
|% 3,13
|
|TSKB
|1,33
|154.921.183
|% 3,10
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0839
|8,0886
|% -0,21
|
|Euro
|9,6749
|9,6832
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,1085
|11,1643
|% -0,04
|
|Frank
|8,7427
|8,7953
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% -0,14
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,48
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|-26,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|-21,76
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-10,52
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|1,11
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 39 artarak (% 1.43 ) 1, 443
-
15:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, YKBNK
-
15:45XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 11, 685.00 milyon TL de
-
15:45ESEN
Yüzde 5.38 oranında artışla 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 008 adet işlem
-
15:44YUNSA
Yüzde 5.37 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 108 adet işlem