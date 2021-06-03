***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli toplantısında,03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Mahmut Nedim KOÇ : Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp KOÇ : Yönetim Kurulu Başkan VekiliTamer KOÇ : Yönetim Kurulu Üyesi Fatih DEMİR : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Erkan ELYILDIRIM : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939866BIST