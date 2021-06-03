***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 15:40
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli toplantısında,
03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Mahmut Nedim KOÇ : Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp KOÇ : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer KOÇ : Yönetim Kurulu Üyesi Fatih DEMİR : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Erkan ELYILDIRIM : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939866
BIST
16:301.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:308,7085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1158
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:3010,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0982
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:30524,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,42
|Açılış
|: 524,83
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,28
BIST En Aktif Hisseler16:28
|VAKKO
|14,30
|83.973.100
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.853.359
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.280.394
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.325.293
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|9.011.645
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|360.380.544
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,35
|12.827.242
|% -6,05
|
|THYAO
|13,92
|2.140.402.518
|% 1,98
|
|GARAN
|7,97
|1.091.763.789
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,62
|915.904.356
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,18
|576.548.323
|% -1,36
|
|PETKM
|6,26
|567.652.027
|% -1,88
|
|YKBNK
|2,18
|576.548.323
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.140.402.518
|% 1,98
|
|GARAN
|7,97
|1.091.763.789
|% -1,12
|
|IHLGM
|1,14
|140.295.925
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,93
|237.495.835
|% 0,00
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7043
|8,7062
|% 1,32
|
|Euro
|10,5350
|10,5450
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,2561
|12,3175
|% 0,96
|
|Frank
|9,6000
|9,6578
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 1,16
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-40,11
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.455
|3.544
|-12,60
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,09
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,26
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|0,28
|
Seans Raporu
16:28
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