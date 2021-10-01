***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere, Sermaye Piyasası Düzey 3, Türev Araçları, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanlarına sahip, grup şirketimiz Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş'nin personeli olan Rabia ÇETİNKAYA'nın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966228BIST