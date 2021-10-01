***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 20:30
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere, Sermaye Piyasası Düzey 3, Türev Araçları, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanlarına sahip, grup şirketimiz Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş'nin personeli olan Rabia ÇETİNKAYA'nın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966228
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0266
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0139
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,86
|Açılış
|: 500,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8533
|8,8549
|% -0,37
|
|Euro
|10,2756
|10,2930
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9781
|12,0382
|% 0,39
|
|Frank
|9,4920
|9,5492
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3554
|2,3672
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|2,39
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|0,66
|