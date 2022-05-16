***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.05.2022 tarihli toplanıtısındaŞirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilen Sn. Barış Düzel ile birlikte Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.Mahmut Nedim KOÇ : Yönetim Kurulu BaşkanıBarış DÜZEL : Yönetim Kurulu Başkan VekiliTamer KOÇ : Yönetim Kurulu ÜyesiFatih DEMİR : Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiErkan ELYILDIRIM : Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030563BIST