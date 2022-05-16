***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 16:08
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.05.2022 tarihli toplanıtısında
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilen Sn. Barış Düzel ile birlikte Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Mahmut Nedim KOÇ : Yönetim Kurulu Başkanı
Barış DÜZEL : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer KOÇ : Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih DEMİR : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Erkan ELYILDIRIM : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030563
BIST
17:232.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,51
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:2315,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0883
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:2316,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1219
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:23907,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,35
|Açılış
|: 907,17
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.156.139
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.034.943
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.597.853
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.517.512
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.329.667
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.859.235
|% -9,84
|
|GENIL
|18,29
|233.727.554
|% -9,19
|
|SKTAS
|4,00
|24.234.000
|% -7,83
|
|THYAO
|43,06
|3.940.992.628
|% 1,37
|
|GARAN
|14,97
|1.757.347.586
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,49
|1.555.038.459
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,03
|1.419.085.678
|% -4,08
|
|SISE
|19,50
|1.330.006.198
|% -1,07
|
|EKGYO
|2,65
|903.026.144
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,39
|785.570.855
|% -3,52
|
|GARAN
|14,97
|1.757.347.586
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,12
|127.354.385
|% 2,75
|
|KARSN
|5,44
|559.406.370
|% 2,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5607
|15,5674
|% 0,58
|
|Euro
|16,2187
|16,2354
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,0342
|19,1296
|% 0,58
|
|Frank
|15,4349
|15,5278
|% 0,29
|
|Riyal
|4,1372
|4,1579
|% 0,57
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,76
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,18
|