***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 16:41
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Eros Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. sermayesinde %100 pay sahibi olması sebebiyle 01.01.2022-30.09.2022 tarihli hesap döneminden itibaren finansal tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058125
BIST
17:593.065
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -56,47
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0468
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0663
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.022,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.022,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.023,45
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.509.183
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.907.998
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.312.840
|% 9,98
|
|OBASE
|17,42
|256.688.590
|% 9,97
|
|BJKAS
|7,50
|382.088.766
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.697.004
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.304.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|60,10
|1.432.723
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,50
|1.042.085
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.327.824
|% -9,17
|
|THYAO
|68,90
|10.806.841.905
|% 1,62
|
|ISCTR
|7,56
|5.181.292.372
|% -7,80
|
|YKBNK
|6,08
|4.166.347.701
|% -3,18
|
|AKBNK
|11,12
|3.684.971.531
|% -3,14
|
|GARAN
|23,46
|3.662.339.085
|% 1,65
|
|YKBNK
|6,08
|4.166.347.701
|% -3,18
|
|ISCTR
|7,56
|5.181.292.372
|% -7,80
|
|EKGYO
|3,81
|2.413.320.698
|% -4,03
|
|ALBRK
|2,35
|1.008.656.313
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,12
|3.684.971.531
|% -3,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1515
|18,1564
|% 0,26
|
|Euro
|18,1169
|18,1340
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,3838
|21,4911
|% 0,09
|
|Frank
|18,7213
|18,8341
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8154
|4,8395
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.856
|6.920
|4,00
|
|Yarım
|3.341
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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