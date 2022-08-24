***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Eros Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. sermayesinde %100 pay sahibi olması sebebiyle 01.01.2022-30.09.2022 tarihli hesap döneminden itibaren finansal tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058125BIST