***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 14:53
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Rabia Çetinkaya 19.10.2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır.
Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072850
BIST
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En Yüksek
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|GESAN
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|546.755.768
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|INTEM
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|43.803.281
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|BARMA
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|SMRTG
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|GLBMD
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|KIMMR
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|AKFGY
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|ODAS
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|THYAO
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|4.702.831.450
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|AKBNK
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|ODAS
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|9,54
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|EKGYO
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|% 0,23
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|ISCTR
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|3.655.252.328
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|AKBNK
|15,36
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|Alış
|Satış
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|Sterlin
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|
|Frank
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|Riyal
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|4,9583
|% -0,02
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|Alış
|Satış
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|1.633
|-19,01
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|Altın Gr.
|976
|976
|-11,50
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|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-32,00
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|Tam
|6.636
|6.726
|-38,00
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|Yarım
|3.233
|3.289
|-20,00
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|Çeyrek
|1.620
|1.645
|-11,00
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|Gümüş.Ons
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|18,44
|-0,31
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|11,00
|11,02
|-0,19
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|90,46
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