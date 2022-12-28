***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Demir tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi veRiskin Erken SaptanmasıKomitesiüyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,Görevlerinden istifa eden Sn. Fatih Demir‘in yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu,bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. İbrahim Çakır'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken SaptanmasıKomitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090772BIST