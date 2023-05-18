***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 12:16
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere, Sermaye Piyasası Düzey 2 lisansına sahip Suat Dursun 'un atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152256
BIST
15:264.533
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -128,44
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2619,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2621,3563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0881
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:261.256,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DOBUR
|35,32
|9.184.680
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,30
|98.792.238
|% -9,99
|
|ALFAS
|318,80
|783.829.954
|% -9,99
|
|AKYHO
|1,88
|20.907.452
|% -9,18
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|GOKNR
|11,63
|176.983.721
|% -7,55
|
|THYAO
|132,90
|4.083.264.320
|% -3,06
|
|KCHOL
|78,40
|2.047.467.619
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|EKGYO
|6,11
|1.590.449.236
|% -4,68
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|YKBNK
|9,09
|1.426.510.853
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|DOHOL
|8,44
|595.196.027
|% 3,18
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7895
|19,7961
|% 0,20
|
|Euro
|21,3498
|21,3563
|% -0,41
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,06
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.457
|4.570
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,29
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -147, 88 kaybederek (% -2.87 ) 4, 998
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
15:41XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 38, 584.00 milyon TL de
-
15:41ANGEN
Yüzde -50.89 oranında düşüşle 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 279 adet işlem
-
15:40BVSAN
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 42.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 300 adet işlem