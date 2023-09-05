***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDagi Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23.08.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile sermaye artırım kararı almıştır. İlgili karar ve esas sözleşme değişikliği04.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 4 Eylül 2023 tarihli ve 10906 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Genel Kurul kararı ile yapılan değişikliğie ilişkin tadil metni doğrultusunda, şirketin 8.492.245,27 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden her biri 0,01 TL değerinde 849.224.52 payı mevcuttur. Payların 40.000.000 adedi A Grubu Nama Yazılı olup, 809.224.527 adedi B grubu Nama yazılıdır. Sermaye artırımı sonrasında şirketin 40.000.000 TL çıkralmış sermayesi her biri 0,01 TL değerinde 4.000.000.000 paya artırılmıştır. Payların 200.000.000 adedi A Grubu Nama Yazılı olup, 3.800.000.000 adedi B Grubu Nama Yazılıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191701BIST