***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 15:03
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23.08.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile sermaye artırım kararı almıştır. İlgili karar ve esas sözleşme değişikliği04.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 4 Eylül 2023 tarihli ve 10906 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Genel Kurul kararı ile yapılan değişikliğie ilişkin tadil metni doğrultusunda, şirketin 8.492.245,27 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden her biri 0,01 TL değerinde 849.224.52 payı mevcuttur. Payların 40.000.000 adedi A Grubu Nama Yazılı olup, 809.224.527 adedi B grubu Nama yazılıdır. Sermaye artırımı sonrasında şirketin 40.000.000 TL çıkralmış sermayesi her biri 0,01 TL değerinde 4.000.000.000 paya artırılmıştır. Payların 200.000.000 adedi A Grubu Nama Yazılı olup, 3.800.000.000 adedi B Grubu Nama Yazılıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191701
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0511
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0759
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.659,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,54
|Açılış
|: 1.659,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7942
|26,8032
|% 0,17
|
|Euro
|28,7436
|28,7753
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,5613
|33,7296
|% -0,41
|
|Frank
|30,0101
|30,1909
|% -0,45
|
|Riyal
|7,1241
|7,1598
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,23
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.022
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.528
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,34
|90,34
|1,32
|