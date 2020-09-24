***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:35
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 05.03.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Eros Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
EYYÜP KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Risken Erken Saptanması Komitesi Başkanı Özel bir kuruluşta Genel Müdür Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677952 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Risken Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERKAN ELYILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Avukat Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756467 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876481
BIST
16:211.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:217,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:218,8957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:21455,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -6,06
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BRYAT
|148,50
|60.845.260
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.245.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.804
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.256.989
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.218.753
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,98
|2.868.033.703
|% 6,08
|
|SISE
|6,83
|1.082.971.579
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,29
|866.251.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,00
|790.834.833
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,13
|645.635.338
|% 5,45
|
|GARAN
|6,98
|2.868.033.703
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,13
|645.635.338
|% 5,45
|
|KRDMD
|3,29
|866.251.291
|% 0,00
|
|ADESE
|2,40
|455.770.687
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,59
|281.325.904
|% 3,25
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6288
|7,6350
|% -0,86
|
|Euro
|8,8783
|8,8958
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,7242
|9,7730
|% -0,53
|
|Frank
|8,2245
|8,2740
|% -0,98
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% -0,77
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,53
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,36
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,50
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,16
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35OZRDN
Yüzde 8.91 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 573 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 18 artarak (% 1.88 ) 1, 255
-
16:34XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 15, 971.00 milyon TL de
-
16:31YAPRK
Yüzde 9.98 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 239 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 15, 633.00 milyon TL de