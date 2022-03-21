***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2022 09:14
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ 1.620.362,227 TRY 15,00
Dagi Yatırım Holding A.Ş 170.916,123 TRY 1,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011635
BIST
12:262.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 26,28
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:2614,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0565
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:2616,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0699
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4345
En Düşük
16,3493
12:26918,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,12
|Açılış
|: 918,06
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:26
|OLMK
|7,70
|1.815.175
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.279.580
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.460.186
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.037.992
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.030.044
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.755.071
|% -9,91
|
|PKENT
|320,50
|92.312.714
|% -9,46
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,21
|1.016.749
|% -4,96
|
|SILVR
|7,27
|9.213.093
|% -3,96
|
|THYAO
|27,88
|1.096.198.676
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,97
|1.021.533.582
|% 1,49
|
|EREGL
|36,26
|786.400.251
|% 0,28
|
|PETKM
|8,81
|640.255.443
|% 1,73
|
|ASELS
|24,10
|600.348.319
|% 3,43
|
|YKBNK
|3,97
|379.517.279
|% 1,53
|
|PETKM
|8,81
|640.255.443
|% 1,73
|
|KRDMD
|14,97
|1.021.533.582
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,28
|146.908.052
|% 1,79
|
|ODAS
|1,62
|83.625.944
|% 0,62
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8423
|14,8461
|% 0,38
|
|Euro
|16,4213
|16,4336
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,4625
|19,5601
|% 0,16
|
|Frank
|15,8775
|15,9732
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,38
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|2,00
|
|Altın Gr.
|918
|919
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|31,00
|
|Tam
|6.059
|6.212
|32,00
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|15,47
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,28
|