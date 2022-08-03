***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2022 18:38
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık 129.900.000,00 6.848.141,77 TRY 5,27 Bağlı Menkul Kıymet
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hazır Giyim ve Konfeksiyon 8.492.245,27 8.492.245,27 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051609
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.015,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.015,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9637
|17,9692
|% 0,13
|
|Euro
|18,2317
|18,2560
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7417
|21,8507
|% -0,03
|
|Frank
|18,5834
|18,6953
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7631
|4,7869
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.807
|6.885
|29,00
|
|Yarım
|3.317
|3.366
|14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,11
|97,11
|-3,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA