***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDagi Giyim San.ve Tic.A.Ş Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık 129.900.000,00 6.848.141,77 TRY 5,27 Bağlı Menkul KıymetEros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hazır Giyim ve Konfeksiyon 8.492.245,27 8.492.245,27 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051609BIST