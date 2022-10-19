***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2022 14:58
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül TEKER Yatırımcı İlişkileri Personeli 06.05.2015 0 212 346 15 15 info@dagiholding.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072853
BIST
16:443.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 32,52
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:4418,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:4418,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1443
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:44976,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,04
|Açılış
|: 976,44
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ESEN
|58,30
|416.926.739
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|487.155.563
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|172.912.317
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|297.188.626
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.647.802
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,14
|16.995.413
|% -6,86
|
|AKFGY
|4,14
|305.955.444
|% -6,55
|
|ODAS
|7,89
|5.031.564.539
|% -5,73
|
|PEGYO
|2,44
|33.230.762
|% -5,43
|
|KLKIM
|35,00
|119.445.812
|% -4,89
|
|THYAO
|97,50
|5.232.543.745
|% 0,26
|
|ODAS
|7,89
|5.031.564.539
|% -5,73
|
|YKBNK
|9,47
|4.368.279.986
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,28
|4.304.562.467
|% 1,26
|
|ISCTR
|9,80
|3.374.739.697
|% 3,48
|
|ODAS
|7,89
|5.031.564.539
|% -5,73
|
|YKBNK
|9,47
|4.368.279.986
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,41
|1.652.907.140
|% 0,46
|
|ISCTR
|9,80
|3.374.739.697
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,28
|4.304.562.467
|% 1,26
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5934
|18,5957
|% 0,06
|
|Euro
|18,1768
|18,1845
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8836
|20,9883
|% -0,47
|
|Frank
|18,4696
|18,5808
|% -0,83
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% -0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,27
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.647
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.239
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|0,48
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59USAK
Yüzde 7.58 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 949, 155 adet işlem
-
16:58LIDFA
Yüzde 5.86 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 679 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 3, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 66, 134.00 milyon TL de
-
16:57MERIT
Yüzde 7.37 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 334 adet işlem
-
16:56ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 982 adet işlem