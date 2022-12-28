***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2022 17:18
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 05.03.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Eros Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 19.99 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BARIŞ DÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 08.10.2021 İcrada Görevli Değil - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERKAN ELYILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Avukat Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928021 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı.
İBRAHİM ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.12.2022 İcrada Görevli Değil - Avukat Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090772 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090775
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.085,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7114
|18,7299
|% 0,32
|
|Euro
|19,8795
|19,9023
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,4501
|22,5627
|% 0,28
|
|Frank
|20,0885
|20,2095
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,53
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.326
|7.389
|-10,00
|
|Yarım
|3.548
|3.618
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,27
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-1,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO