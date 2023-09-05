***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2023 15:03
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık 129.900.000,00 6.848.141,77 TRY 5,27 Bağlı Menkul Kıymet
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hazır Giyim ve Konfeksiyon 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191700
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0511
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0759
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.659,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,54
|Açılış
|: 1.659,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7942
|26,8032
|% 0,17
|
|Euro
|28,7436
|28,7753
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,5613
|33,7296
|% -0,41
|
|Frank
|30,0101
|30,1909
|% -0,45
|
|Riyal
|7,1241
|7,1598
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,23
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.022
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.528
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,34
|90,34
|1,32
|