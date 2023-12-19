***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 05.03.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Eros Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 41.21 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -BARIŞ DÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 08.10.2021 İcrada Görevli Değil - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiERKAN ELYILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Avukat Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928021 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı.İBRAHİM ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.12.2022 İcrada Görevli Değil - Avukat Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090772 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hazır Giyim ve Konfeksiyon 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227134BIST