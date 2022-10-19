***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.10.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1- Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım Komite Üyesi : Ayşegül Teker ( Yatırımcı İlişkileri Personeli) 2- Denetimden Sorumlu Komite Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım Komite Üyesi : Fatih Demir 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı : Fatih Demir Komite Üyesi : Tamer Koçhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072851BIST