***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.10.2022 14:55
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.10.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1- Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım Komite Üyesi : Ayşegül Teker ( Yatırımcı İlişkileri Personeli) 2- Denetimden Sorumlu Komite Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım Komite Üyesi : Fatih Demir 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı : Fatih Demir Komite Üyesi : Tamer Koç
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072851
BIST
14:513.907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 65,51
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
14:5118,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
14:5118,1798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1490
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
14:51977,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,36
|Açılış
|: 977,30
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
975,51
BIST En Aktif Hisseler14:49
|GESAN
|149,60
|482.340.538
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|291.913.485
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.033.755
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|83.698.234
|% 9,98
|
|IMASM
|83,80
|59.026.477
|% 9,97
|
|AKFGY
|4,16
|274.604.848
|% -6,09
|
|HKTM
|72,00
|52.651.451
|% -4,89
|
|SEGYO
|1,61
|139.165.427
|% -4,17
|
|ODAS
|8,03
|4.386.828.988
|% -4,06
|
|EMNIS
|56,25
|427.175
|% -3,76
|
|ODAS
|8,03
|4.386.828.988
|% -4,06
|
|THYAO
|98,25
|4.082.695.407
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,80
|3.215.209.138
|% 4,37
|
|AKBNK
|15,80
|3.207.122.138
|% 4,71
|
|ISCTR
|10,13
|2.367.410.940
|% 6,97
|
|ODAS
|8,03
|4.386.828.988
|% -4,06
|
|YKBNK
|9,80
|3.215.209.138
|% 4,37
|
|EKGYO
|4,48
|1.117.726.214
|% 2,05
|
|ISCTR
|10,13
|2.367.410.940
|% 6,97
|
|AKBNK
|15,80
|3.207.122.138
|% 4,71
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5903
|18,5921
|% 0,04
|
|Euro
|18,1734
|18,1826
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,8099
|20,9142
|% -0,82
|
|Frank
|18,4433
|18,5544
|% -0,97
|
|Riyal
|4,9327
|4,9575
|% -0,04
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|-17,52
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-10,98
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.641
|6.723
|-41,00
|
|Yarım
|3.236
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|0,41
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
-
15:04OSTIM
Yüzde 6.11 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 810, 000 adet işlem
-
15:03ISBIR
Yüzde 5.00 oranında artışla 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 640 adet işlem
-
15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 41 artarak (% 2.12 ) 4, 308
-
15:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODAS, THYAO, YKBNK
-
15:02XU100
Endeks 3, 915 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 50, 572.00 milyon TL de