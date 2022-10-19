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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.10.2022 14:55
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.10.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  1- Kurumsal Yönetim Komitesi              Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım             Komite Üyesi     :  Ayşegül Teker ( Yatırımcı İlişkileri Personeli)  2- Denetimden Sorumlu Komite             Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım             Komite Üyesi     : Fatih Demir   3- Riskin Erken Saptanması Komitesi             Komite Başkanı : Fatih Demir             Komite Üyesi     : Tamer Koç




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072851


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