***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.1- Kurumsal Yönetim KomitesiKomite Başkanı : Erkan ElyıldırımKomite Üyesi : Suat Dursun2- Denetimden Sorumlu KomiteKomite Başkanı : Erkan ElyıldırımKomite Üyesi : İbrahim Çakır3- Riskin Erken Saptanması KomitesiKomite Başkanı : İbrahim ÇakırKomite Üyesi : Tamer Koçhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152259BIST