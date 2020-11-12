***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 17:20
***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL
Açıklamalar Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888221
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1030
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
18:059,0949
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0939
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
18:05465,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,34
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6840
|7,6915
|% -1,32
|
|Euro
|9,0695
|9,0949
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,0843
|10,1349
|% -1,77
|
|Frank
|8,3877
|8,4383
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0463
|2,0566
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|17,80
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|0,47
|