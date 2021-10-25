***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
25.10.2021 16:44
***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL
Açıklamalar Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972198
BIST
16:471.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:479,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:4711,1692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0232
|Açılış
|: 11,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1455
16:47557,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,27
|Açılış
|: 557,84
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MERIT
|26,18
|24.259.301
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.213.097
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.434.156
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.300.407
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.569.383
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|49.990.633
|% -9,96
|
|AGESA
|19,99
|8.275.720
|% -6,76
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|302.549.111
|% -4,81
|
|GARAN
|9,10
|3.292.505.469
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,60
|951.311.796
|% 0,78
|
|SASA
|29,56
|862.056.864
|% 4,60
|
|KRDMD
|7,54
|731.563.375
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,52
|730.331.991
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,60
|951.311.796
|% 0,78
|
|GARAN
|9,10
|3.292.505.469
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,97
|367.021.590
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,52
|730.331.991
|% 1,28
|
|ODAS
|1,40
|158.060.219
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6084
|9,6136
|% 0,11
|
|Euro
|11,1585
|11,1692
|% -0,21
|
|Sterlin
|13,1768
|13,2429
|% 0,07
|
|Frank
|10,4179
|10,4807
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5535
|2,5663
|% 0,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|16,55
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|52,12
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|25,21
|
|Çeyrek
|888
|909
|12,61
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,97
|
Seans Raporu
16:47
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16:59INTEM
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16:58XU100
Endeks 1, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 19, 257.00 milyon TL de
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16:58ASUZU
Yüzde 6.14 oranında artışla 19.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 181, 739 adet işlem
-
16:57ZOREN
Yüzde 9.55 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 469, 936 adet işlem
-
16:56DMSAS
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 519, 167 adet işlem