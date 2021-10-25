***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler DAGHLAçıklamalar Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972198BIST