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***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

29.12.2022 16:59
***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091172


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Altın Gr. 1.091 1.091 5,23  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.365 7.427 37,00  
Yarım 3.566 3.630 12,00  
Çeyrek 1.789 1.814 5,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,01 0,50  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,28  
B. Petrol 83,03 83,03 -0,96  
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