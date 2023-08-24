***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2023 14:38
***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189128
BIST
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17:227.569
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -33,04
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2225,7897
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -1,3996
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2228,1002
En Yüksek
|Değişim
|: -4,83%
|| -1,4261
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:221.588,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -85,70
|Açılış
|: 1.588,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GARAN
|54,45
|6.574.610.317
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.188.762
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|290,30
|2.535.910.078
|% -11,49
|
|EYGYO
|27,72
|210.381.927
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.272.814
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.225.222.567
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.214.999
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,20
|13.157.927.343
|% 8,40
|
|THYAO
|237,00
|12.316.422.925
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,40
|11.143.339.532
|% 9,91
|
|KLSER
|115,20
|10.453.204.892
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,20
|13.157.927.343
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,17
|2.110.721.498
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,40
|11.143.339.532
|% 9,91
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7143
|25,7897
|% -5,15
|
|Euro
|27,8764
|28,1002
|% -4,83
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,60
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.764
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.399
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.691
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,38
|