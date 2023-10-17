***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2023 09:12
***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207017
BIST
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12:017.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,86
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0127,9146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0798
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0129,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0423
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:011.722,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.722,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler11:59
|AVTUR
|7,70
|6.758.243
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|65.876.194
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.246.537
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|35.912.006
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.706.392
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.210.746.631
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,40
|1.659.705.959
|% 3,61
|
|TUPRS
|140,50
|1.563.253.043
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,70
|1.228.791.235
|% 2,28
|
|PETKM
|22,40
|1.122.245.540
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,50
|967.807.607
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|638.325.087
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|180.365.824
|% 5,68
|
|ODAS
|12,56
|751.237.815
|% -0,32
|
|YKBNK
|18,80
|1.050.246.054
|% 0,59
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9074
|27,9155
|% 0,29
|
|Euro
|29,4561
|29,4698
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,8267
|33,9963
|% -0,14
|
|Frank
|30,7969
|30,9825
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4188
|7,4560
|% 0,37
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,45
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.609
|11.685
|-23,00
|
|Yarım
|5.823
|5.865
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.933
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|0,07
|
|B. Petrol
|89,72
|89,72
|0,07
|
Seans Raporu
11:59
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12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 74 artarak (% 0.26 ) 8, 371
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12:14
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12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BRSAN, TUPRS
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12:14XU100
Endeks 7, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 36, 203.00 milyon TL de
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12:13RNPOL
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