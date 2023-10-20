***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2023 09:39
***DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207864
BIST
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12:127.626
En Düşük
|Değişim
|: -1,84%
|| -143,13
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:1228,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0423
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:1229,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:121.787,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 12,83
|Açılış
|: 1.787,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:12
|MEKAG
|48,66
|12.951.005
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.763.289
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|10.974.926
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.283.134
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|221.759.102
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.602.605
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.012.678
|% -9,96
|
|MTRKS
|48,74
|25.268.886
|% -8,81
|
|LKMNH
|43,28
|28.303.131
|% -8,58
|
|THYAO
|208,80
|2.744.271.347
|% -2,25
|
|TUPRS
|132,30
|2.316.612.919
|% -0,82
|
|ASELS
|42,00
|1.966.292.414
|% 2,19
|
|BRSAN
|962,10
|1.226.007.638
|% -1,39
|
|PETKM
|20,98
|1.212.749.571
|% 0,67
|
|ZOREN
|5,49
|715.409.658
|% -4,36
|
|ODAS
|11,65
|1.207.099.713
|% 2,19
|
|EKGYO
|7,08
|492.341.732
|% -1,53
|
|YKBNK
|18,40
|1.174.665.993
|% -1,13
|
|PETKM
|20,98
|1.212.749.571
|% 0,67
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0172
|28,0233
|% 0,15
|
|Euro
|29,6822
|29,6917
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,8669
|34,0367
|% 0,04
|
|Frank
|31,2971
|31,4856
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4483
|7,4857
|% 0,22
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.786
|1.787
|11,53
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.025
|12.102
|30,00
|
|Yarım
|6.031
|6.076
|15,00
|
|Çeyrek
|3.006
|3.038
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|1,31
|