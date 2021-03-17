***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.03.2021 09:09
***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,17 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918579
BIST
10:421.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.583
En Düşük
1.575
10:427,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:428,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:42419,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,17
|Açılış
|: 419,07
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:42
|TRILC
|23,56
|157.835.767
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|195.523.361
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,94
|8.015.774
|% -7,26
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,66
|4.489.075
|% -5,28
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,90
|366.330.238
|% 1,15
|
|KARSN
|4,43
|277.675.480
|% 3,75
|
|OTKAR
|450,40
|208.254.310
|% 2,57
|
|FROTO
|229,20
|195.523.361
|% 9,98
|
|TOASO
|40,78
|168.700.275
|% 4,35
|
|KARSN
|4,43
|277.675.480
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,25
|133.130.889
|% 0,00
|
|SISE
|7,90
|366.330.238
|% 1,15
|
|GSRAY
|4,19
|115.935.618
|% 1,21
|
|BJKAS
|5,90
|135.308.957
|% 6,50
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5097
|7,5122
|% 0,36
|
|Euro
|8,9341
|8,9414
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4192
|10,4715
|% 0,46
|
|Frank
|8,0738
|8,1225
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9958
|2,0058
|% 0,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,55
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,42
|