***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.03.2021 09:12
***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918582
BIST
10:391.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.581
En Düşük
1.575
10:397,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:398,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:39419,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 419,20
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TRILC
|23,56
|157.647.570
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|194.287.515
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|TTRAK
|254,50
|106.914.695
|% 8,30
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,94
|6.147.866
|% -7,26
|
|ACSEL
|23,52
|4.211.318
|% -5,84
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|KARSN
|4,44
|263.925.225
|% 3,98
|
|SISE
|7,87
|234.234.373
|% 0,77
|
|OTKAR
|449,90
|200.174.469
|% 2,46
|
|FROTO
|229,20
|194.287.515
|% 9,98
|
|TOASO
|40,92
|159.691.188
|% 4,71
|
|KARSN
|4,44
|263.925.225
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,25
|131.791.481
|% 0,00
|
|SISE
|7,87
|234.234.373
|% 0,77
|
|GSRAY
|4,21
|111.924.777
|% 1,69
|
|ODAS
|3,81
|86.897.470
|% 0,26
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5075
|7,5110
|% 0,34
|
|Euro
|8,9336
|8,9405
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4167
|10,4689
|% 0,43
|
|Frank
|8,0776
|8,1263
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9967
|2,0067
|% 0,31
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,40
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,76
|68,76
|0,37
|