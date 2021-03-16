***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.03.2021 16:46
***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
17.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DAGI GIYIM DAGI 200,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918469
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0570
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,92
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|DOAS
|34,80
|274.355.315
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.317.264
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.633.726
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.127.314
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|423.830
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.422.562
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.353.158.665
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.281.798.115
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.447.620
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|936.424.855
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|887.644.011
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|449.882.337
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|933.577.540
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.024.881
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5049
|7,5081
|% -0,33
|
|Euro
|8,9234
|8,9313
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,3911
|10,4432
|% -0,50
|
|Frank
|8,0732
|8,1218
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9954
|2,0054
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,34
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında