***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
16.03.2021 18:16
***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
DAGI GIYIM
Referans Fiyat
4,34
Referans Alınacak Tarih
17/03/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918518
BIST
18:001.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:007,5070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:008,9345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0538
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:00418,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,37
|Açılış
|: 418,11
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.338.089
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.321.439
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,34
|17.115.050
|% -8,24
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,88
|1.391.909.610
|% 1,83
|
|KOZAL
|126,40
|1.333.176.616
|% 2,35
|
|OTKAR
|441,50
|1.268.035.843
|% 1,26
|
|FROTO
|208,40
|1.069.655.492
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|916.338.770
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,13
|881.476.691
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,25
|432.399.024
|% 0,90
|
|GARAN
|8,88
|1.391.909.610
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,82
|916.338.770
|% 3,03
|
|TSKB
|1,72
|195.429.103
|% 1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5033
|7,5070
|% -0,34
|
|Euro
|8,9278
|8,9345
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3801
|10,4322
|% -0,60
|
|Frank
|8,0647
|8,1133
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% -0,50
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|2,68
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
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