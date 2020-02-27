***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:58
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821985
BIST
14:01111.730
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -3.441,58
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.589
14:016,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1740
En Düşük
6,1506
14:016,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0593
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:01326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,87
|Açılış
|: 326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,52
|35.594.374
|% 7,37
|
|AYCES
|11,28
|464.561
|% 7,22
|
|ALYAG
|0,78
|775.338
|% 5,41
|
|EMNIS
|2,42
|9.051
|% 5,22
|
|GSRAY
|3,41
|53.908.784
|% -13,23
|
|TSPOR
|5,32
|29.883.405
|% -12,79
|
|SNPAM
|5,57
|1.532.896
|% -11,59
|
|ALGYO
|15,75
|114.615.718
|% -11,52
|
|RYSAS
|8,34
|36.737.225
|% -11,28
|
|THYAO
|12,49
|1.387.391.400
|% -5,66
|
|ASELS
|27,60
|647.546.736
|% -4,83
|
|KRDMD
|2,79
|542.104.139
|% -4,12
|
|GARAN
|10,29
|252.447.220
|% -3,20
|
|IPEKE
|9,87
|191.682.638
|% -5,82
|
|IHLGM
|1,30
|417.116.601
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,79
|542.104.139
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,48
|261.130.206
|% -2,63
|
|THYAO
|12,49
|1.387.391.400
|% -5,66
|
|ODAS
|2,07
|193.442.183
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9195
|7,9592
|% 0,01
|
|Frank
|6,3277
|6,3659
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6394
|1,6476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|12,22
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|-1,04
|