***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:25
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822650
BIST
14:43106.859
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -3.559,09
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:436,2245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:436,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:43324,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,23
|Açılış
|: 324,99
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,30
|13.321.356
|% 13,69
|
|OYLUM
|3,06
|7.367.107
|% 7,75
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|RALYH
|8,20
|21.144
|% 3,80
|
|SANEL
|3,70
|3.888
|% 2,78
|
|BUCIM
|3,43
|1.266.886
|% -10,68
|
|BURVA
|13,91
|50.174
|% -10,20
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|40.096.275
|% -9,94
|
|THYAO
|11,83
|1.132.155.442
|% -2,63
|
|ASELS
|27,98
|819.172.527
|% 0,00
|
|GARAN
|9,68
|349.322.104
|% -5,00
|
|YKBNK
|2,34
|207.461.260
|% -4,49
|
|ODAS
|1,98
|205.809.110
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,40
|159.726.605
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|129.964.495
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|205.809.110
|% -2,94
|
|THYAO
|11,83
|1.132.155.442
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,34
|207.461.260
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9840
|8,0241
|% 0,17
|
|Frank
|6,4164
|6,4551
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6528
|1,6611
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,57
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,71
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,63
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|