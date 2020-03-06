***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 11:03
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824854
BIST
11:19110.540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.275,45
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
110.067
11:196,0788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0348
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0783
11:196,8529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:19327,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,17
|Açılış
|: 327,83
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|3.802.016
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.128.806
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,38
|2.260.369
|% 10,93
|
|VAKKO
|6,03
|59.331.093
|% 9,04
|
|BURCE
|8,22
|14.271.640
|% 7,73
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,01
|13.329.604
|% -9,07
|
|KRONT
|19,20
|6.313.847
|% -6,80
|
|DAGI
|2,65
|421.266
|% -6,36
|
|THYAO
|11,54
|371.087.583
|% -1,45
|
|EREGL
|9,04
|224.454.655
|% 3,31
|
|ASELS
|29,82
|219.354.816
|% -1,52
|
|GARAN
|10,14
|146.057.807
|% -1,55
|
|ODAS
|2,10
|127.744.350
|% -1,87
|
|ODAS
|2,10
|127.744.350
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,45
|125.432.154
|% -3,16
|
|KARSN
|1,89
|87.913.760
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,44
|50.527.630
|% -2,04
|
|THYAO
|11,54
|371.087.583
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8763
|7,9158
|% -0,32
|
|Frank
|6,4280
|6,4667
|% -0,13
|
|Riyal
|1,6184
|1,6266
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,14
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|-0,93
|