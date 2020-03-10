***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:07
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826067
BIST
14:58106.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.576,86
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:586,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0180
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:586,9696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0602
|Açılış
|: 6,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:58327,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,81
|Açılış
|: 327,00
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,69
|30.087.871
|% 16,12
|
|HATEK
|9,11
|14.464.255
|% 16,05
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|4.116.973
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|OYAYO
|5,62
|813.310
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|TGSAS
|4,44
|2.766.203
|% -3,48
|
|BURCE
|6,50
|1.216.915
|% -3,42
|
|THYAO
|10,86
|560.951.599
|% 4,62
|
|ASELS
|28,40
|473.991.488
|% 2,31
|
|GARAN
|9,62
|312.982.171
|% 4,79
|
|YKBNK
|2,39
|259.608.702
|% 4,37
|
|EREGL
|8,88
|140.550.852
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,39
|259.608.702
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,32
|96.902.476
|% 4,76
|
|ODAS
|1,92
|137.020.301
|% 2,67
|
|THYAO
|10,86
|560.951.599
|% 4,62
|
|EKGYO
|1,39
|69.316.168
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9471
|7,9870
|% -1,10
|
|Frank
|6,5317
|6,5710
|% -1,20
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-15,35
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-12,10
|
|Yarım
|1.043
|1.069
|-5,85
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|
|B. Petrol
|37,83
|37,83
|3,47
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