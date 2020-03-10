***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:43
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826168
BIST
16:48103.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -46,54
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:486,1437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:486,9859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0439
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:48327,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 327,06
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.257.320
|% 14,73
|
|DOKTA
|24,90
|19.554.681
|% 12,16
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|880.373
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.027.927
|% -9,74
|
|TSPOR
|5,16
|175.710.827
|% -9,47
|
|GSRAY
|2,74
|170.684.494
|% -8,97
|
|AYCES
|7,77
|1.619.530
|% -8,48
|
|THYAO
|10,44
|916.571.362
|% 0,58
|
|ASELS
|27,20
|871.914.224
|% -2,02
|
|GARAN
|9,49
|552.087.377
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,36
|368.519.268
|% 3,06
|
|ODAS
|1,81
|232.211.580
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,36
|368.519.268
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,22
|196.217.912
|% -3,17
|
|ODAS
|1,81
|232.211.580
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|154.345.832
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,34
|119.802.854
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9617
|8,0017
|% -0,92
|
|Frank
|6,5532
|6,5926
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6288
|1,6370
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-24,78
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-12,21
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-5,91
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,05
|37,05
|2,69
|