***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:10
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827357
BIST
11:5396.353
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -4.613,67
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
11:536,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2435
En Düşük
6,2064
11:537,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:53329,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,94
|Açılış
|: 329,60
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,95
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.457.091
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|210.174.422
|% 19,80
|
|SELEC
|8,68
|83.781.658
|% 17,62
|
|DEVA
|11,60
|119.737.514
|% 16,70
|
|ECZYT
|12,71
|69.271.815
|% 15,34
|
|HUBVC
|16,00
|25.103.008
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|12.239.713
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|22.366.008
|% -19,86
|
|TSPOR
|3,45
|96.005.151
|% -19,77
|
|ALCTL
|13,04
|11.170.152
|% -19,56
|
|THYAO
|8,91
|272.584.204
|% -7,28
|
|ASELS
|24,50
|272.248.855
|% -6,35
|
|ECILC
|4,78
|210.174.422
|% 19,80
|
|MGROS
|23,38
|137.488.939
|% 1,74
|
|GARAN
|8,99
|128.794.072
|% -6,16
|
|IHLGM
|0,98
|86.922.387
|% -12,50
|
|ODAS
|1,37
|90.570.039
|% -14,91
|
|ADESE
|1,28
|64.587.732
|% -3,03
|
|KARSN
|1,38
|66.406.823
|% -10,39
|
|ECILC
|4,78
|210.174.422
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9482
|7,9880
|% 0,11
|
|Frank
|6,6345
|6,6745
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6572
|1,6655
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,93
|
|Altın Gr.
|329
|330
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,12
|34,12
|-1,67
|