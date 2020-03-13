***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:09
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828487
BIST
13:5395.321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.681,38
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:536,2795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:537,0078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0651
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:53320,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,37
|Açılış
|: 320,73
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.880.283
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|524.099
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|415.953
|% 9,93
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|6.606.268
|% 9,28
|
|AKGRT
|5,03
|3.739.899
|% -15,89
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|ASELS
|25,04
|613.363.977
|% 2,79
|
|THYAO
|8,89
|516.970.991
|% 4,83
|
|GARAN
|9,11
|293.905.605
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,21
|193.425.067
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|175.495.314
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|159.775.795
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,90
|94.126.012
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|193.425.067
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|175.495.314
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|82.962.976
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8870
|7,9266
|% -0,30
|
|Frank
|6,6172
|6,6571
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6685
|1,6768
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,14
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,78
|15,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|1,76
|