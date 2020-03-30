***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:08
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833142
BIST
12:5787.591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -534,24
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:576,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0788
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:577,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:57339,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,79
|Açılış
|: 339,85
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.978.038
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.564.039
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.083
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.848.487
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|32.869.503
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|249.709
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.540.300
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|PGSUS
|31,54
|271.898.448
|% -8,69
|
|THYAO
|8,58
|381.904.635
|% -3,16
|
|PGSUS
|31,54
|271.898.448
|% -8,69
|
|ASELS
|23,18
|270.130.389
|% 0,26
|
|GARAN
|7,96
|232.292.708
|% 1,02
|
|SASA
|7,67
|217.176.928
|% 5,65
|
|IHLGM
|0,91
|80.855.271
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|28.760.206
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,91
|115.084.814
|% -1,04
|
|TSPOR
|2,69
|153.817.788
|% 3,86
|
|THYAO
|8,58
|381.904.635
|% -3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0534
|8,0938
|% 0,65
|
|Frank
|6,7878
|6,8286
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7285
|1,7372
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,92
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,70
|26,70
|-1,25
|