***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:17
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838500
BIST
11:3895.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 71,14
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:386,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:387,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:38383,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 383,06
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.305.949
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.580.804
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|16.987.532
|% -9,75
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,19
|399.589.701
|% -1,64
|
|ASELS
|26,44
|279.846.254
|% 0,00
|
|MGROS
|30,04
|275.158.401
|% 4,09
|
|ECILC
|4,62
|230.291.380
|% 5,72
|
|ECILC
|4,62
|230.291.380
|% 5,72
|
|IHLGM
|1,01
|45.410.401
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,94
|86.024.553
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|399.589.701
|% -1,64
|
|TSKB
|0,97
|32.521.368
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6144
|8,6576
|% -0,18
|
|Frank
|7,1242
|7,1672
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8326
|1,8418
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,83
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.517
|13,30
|
|Tam
|2.525
|2.591
|13,70
|
|Yarım
|1.228
|1.261
|6,60
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|0,11
|
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