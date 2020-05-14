***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:47
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844924
BIST
14:0199.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -785,85
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:016,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:017,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5130
14:01384,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,95
|Açılış
|: 384,29
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|17.966.558
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|122.911.591
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|124.906.636
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.435.716
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.508.138
|% -9,97
|
|ASELS
|28,96
|1.039.911.115
|% 1,05
|
|ECILC
|5,80
|608.538.993
|% -2,68
|
|GARAN
|7,79
|398.213.925
|% -1,39
|
|SASA
|9,22
|312.683.575
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,43
|240.269.742
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,62
|74.254.363
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,43
|240.269.742
|% -0,41
|
|ECILC
|5,80
|608.538.993
|% -2,68
|
|CEMAS
|1,06
|99.190.776
|% -1,85
|
|YGYO
|0,62
|42.393.216
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4663
|8,5088
|% -0,51
|
|Frank
|7,1189
|7,1618
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,33
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,40
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,28
|30,28
|1,09
|