***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2020 15:44
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846263
BIST
15:51102.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 479,69
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:516,8015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:517,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:51380,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,56
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.443.806
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|312.096.708
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.716.674
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|778.033.252
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|760.155.303
|% -1,04
|
|ASELS
|29,58
|748.073.954
|% -0,07
|
|GUSGR
|3,30
|547.468.319
|% -0,30
|
|AVOD
|3,20
|344.326.832
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,37
|258.164.836
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|547.468.319
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,20
|159.472.077
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,48
|324.086.157
|% 1,64
|
|AVOD
|3,20
|344.326.832
|% 7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2946
|8,3362
|% 0,10
|
|Frank
|6,9990
|7,0411
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-9,22
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.493
|-9,80
|
|Tam
|2.533
|2.558
|-10,00
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|-4,90
|
|Çeyrek
|618
|625
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,62
|36,62
|0,87
|