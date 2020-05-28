***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 17:26
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847332
BIST
17:12105.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 242,31
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:126,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0490
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:127,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0773
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5371
En Düşük
7,4416
17:12377,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,81
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|13.974.999
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|38.692.418
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.135.067
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.332.478
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.754.380
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.922.733
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.923.283
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.736.884.089
|% 2,60
|
|GARAN
|7,73
|1.858.375.155
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,35
|956.643.397
|% 0,42
|
|ASELS
|30,14
|730.631.980
|% 0,20
|
|AKBNK
|5,65
|597.637.071
|% 0,89
|
|GARAN
|7,73
|1.858.375.155
|% 1,18
|
|THYAO
|12,65
|2.736.884.089
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,43
|283.804.810
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,97
|283.701.349
|% 8,24
|
|GSRAY
|2,97
|419.181.693
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3577
|8,3997
|% 0,94
|
|Frank
|7,0178
|7,0601
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8110
|1,8201
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,62
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
|