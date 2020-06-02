***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 10:01
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848424
BIST
11:31108.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.058,00
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
11:316,8137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7988
11:317,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6090
En Düşük
7,5639
11:31380,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 380,50
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|109.312
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.102.745
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.388.729
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RTALB
|21,10
|46.449.139
|% -9,60
|
|KENT
|491,60
|3.326.723
|% -7,63
|
|RAYSG
|5,79
|3.558.710
|% -4,77
|
|ASELS
|33,00
|568.796.182
|% 3,45
|
|EKGYO
|1,69
|453.371.895
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|357.346.232
|% 1,00
|
|THYAO
|12,73
|276.767.028
|% -0,24
|
|TUPRS
|90,75
|213.613.394
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,69
|453.371.895
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,31
|97.219.207
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,41
|131.344.238
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,72
|35.918.676
|% 2,86
|
|MNDRS
|2,56
|122.589.794
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5115
|8,5542
|% 0,39
|
|Frank
|7,0840
|7,1266
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8089
|1,8180
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,10
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.504
|-5,30
|
|Tam
|2.536
|2.569
|-13,10
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|-2,70
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|0,81
|