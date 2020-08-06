DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.809.912
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|36.783.416
|% 9,97
|GLRYH
|16,58
|51.241.129
|% 9,95
|RAYSG
|6,19
|19.341.541
|% 9,95
|CRDFA
|5,88
|55.030.396
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5268
|9,5745
|% 3,41
|Frank
|7,9526
|8,0005
|% 2,94
|Riyal
|1,9306
|1,9403
|% 3,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|21,43
|Altın Gr.
|480
|480
|18,40
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|Tam
|3.283
|3.406
|221,70
|Yarım
|1.594
|1.650
|96,10
|Çeyrek
|799
|830
|51,90
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,25
|1,28
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,46
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,26
Seans Raporu
- 16:28XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 28 kaybederek (% -2.71 ) 1, 195
- 16:28XU100 Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 37 altında . İşlem hacmi 18, 565.00 milyon TL de
- 16:28POLHO Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 363, 201 adet işlem
- 16:27ALCAR Yüzde -8.73 oranında düşüşle 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 037 adet işlem
- 16:26IEYHO Yüzde -6.82 oranında düşüşle 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 840, 140 adet işlem