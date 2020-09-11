***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 10:00
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874559
BIST
12:431.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:437,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:438,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8711
En Düşük
8,7908
12:43467,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,08
|Açılış
|: 467,25
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,43
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:43
|DNISI
|6,82
|2.040.155
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|84.889.200
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.506.373
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.995.254
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.194.913
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.904.134
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|541.416.504
|% 1,77
|
|PETKM
|4,21
|438.703.396
|% -1,17
|
|IHLGM
|1,53
|392.664.313
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,54
|380.981.559
|% 1,99
|
|RTALB
|59,30
|352.196.597
|% 3,94
|
|IHLGM
|1,53
|392.664.313
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,54
|380.981.559
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|247.441.032
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|245.729.810
|% 3,20
|
|PETKM
|4,21
|438.703.396
|% -1,17
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4680
|7,4696
|% 0,28
|
|Euro
|8,8660
|8,8711
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,5249
|9,5727
|% 0,13
|
|Frank
|8,1895
|8,2388
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9851
|1,9951
|% 0,27
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|-19,97
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,66
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|