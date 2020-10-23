***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 10:10
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883197
BIST
14:061.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:067,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:069,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:06489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:06
|SANFM
|12,10
|9.518.135
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.573.084
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.909.942
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.892.267
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|790.352.524
|% 0,00
|
|SISE
|6,87
|755.118.887
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|697.674.744
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|503.624.193
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|411.027.164
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|790.352.524
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|323.231.035
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|503.624.193
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,91
|271.732.184
|% -4,02
|
|IHLAS
|1,29
|157.446.803
|% 4,03
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9602
|7,9662
|% 0,36
|
|Euro
|9,4322
|9,4378
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3728
|10,4249
|% 0,16
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,30
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.298
|34,51
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,12
|