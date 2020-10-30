***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:01
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884811
BIST
12:581.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,65
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:588,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0647
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3530
En Düşük
8,2678
12:589,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
12:58503,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,89
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|KARTN
|1.812,80
|62.428.032
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.472.521
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,37
|3.234.929.889
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,96
|530.256.582
|% -1,01
|
|GARAN
|6,64
|487.683.545
|% -2,06
|
|PETKM
|4,11
|353.372.937
|% 1,99
|
|ASELS
|16,85
|334.153.083
|% -3,16
|
|TSKB
|2,37
|3.234.929.889
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,96
|530.256.582
|% -1,01
|
|ALBRK
|1,73
|234.094.535
|% -2,26
|
|IHLAS
|1,07
|93.331.801
|% -2,73
|
|PETKM
|4,11
|353.372.937
|% 1,99
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3489
|8,3530
|% 0,78
|
|Euro
|9,7432
|9,7495
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7791
|10,8331
|% 0,98
|
|Frank
|9,0749
|9,1296
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% 0,80
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|7,10
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,54
|38,54
|0,28
|