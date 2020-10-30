***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:09
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884916
BIST
16:481.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -20,95
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:488,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0922
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3805
En Düşük
8,2678
16:489,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1164
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:48506,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 9,51
|Açılış
|: 506,90
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.921.465
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|884.546.466
|% -2,36
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|626.511.214
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|374.398.948
|% -8,47
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|IHLAS
|1,04
|175.436.676
|% -5,45
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3736
|8,3817
|% 1,13
|
|Euro
|9,7925
|9,8022
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,8043
|10,8585
|% 1,21
|
|Frank
|9,0914
|9,1462
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% 0,88
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|17,47
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|54,87
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|26,54
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,81
|37,81
|-0,45
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Seans Raporu
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